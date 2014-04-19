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Udgået
DTM3155/12
Lyd der passer til dit hjem
Dette Philips-mikromusiksystem er kompatibelt med iPhone 5's Lightning-stik og også med trådløs musikstreaming via Bluetooth, så din musik bliver sat fri med detaljer og kraftfuld bas takket være wOOx-teknologi.
Bluetooth® aptX
med Lightning-stik
USB, CD, FM
50W, basmembran
Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.
wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikkens effekt.
3.7
ud af 5
3
Anmeldelser
Düdo
19/04/2014
Deutschland
Empfehlenswert
Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DTM3155 Mini Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DTM3155 Mini Stereoanlage
juancpin
24/02/2015
España
Excelente diseño, pequeña pega
El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DTM3155 Microsistema de música
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DTM3155 Microsistema de música
misiux
05/02/2014
France
impossibilité d'une utilisation correcte
L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!
Denne anmeldelse blev foretaget for DTM3155 Microchaîne
Denne anmeldelse blev foretaget for DTM3155 Microchaîne