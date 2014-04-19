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Udgået

Mikromusiksystem

DTM3155/12

3.7

| (3) Anmeldelser

Lyd der passer til dit hjem

Dette Philips-mikromusiksystem er kompatibelt med iPhone 5's Lightning-stik og også med trådløs musikstreaming via Bluetooth, så din musik bliver sat fri med detaljer og kraftfuld bas takket være wOOx-teknologi.

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Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

  • Bluetooth® aptX

  • med Lightning-stik

  • USB, CD, FM

  • 50W, basmembran

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

Trådløs streaming af musik via Bluetooth med Aptx-support

wOOx™-højttalerteknologi til dyb og kraftig bas

wOOx™-højttalerteknologi til dyb og kraftig bas

wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikkens effekt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

3

Anmeldelser

3
1

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert

Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DTM3155 Mini Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DTM3155 Mini Stereoanlage

24/02/2015

España

España

Excelente diseño, pequeña pega

El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DTM3155 Microsistema de música

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DTM3155 Microsistema de música

05/02/2014

France

France

impossibilité d'une utilisation correcte

L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!

Denne anmeldelse blev foretaget for DTM3155 Microchaîne

Denne anmeldelse blev foretaget for DTM3155 Microchaîne

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