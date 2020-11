for flyrejser *

For at gøre det nemmere for dig ved sikkerhedskontrollen i lufthavne er der et notat på undersiden af enheden, der angiver, at enheden er medicinsk udstyr og er egnet til brug i fly. Enheden er egnet til brug i fly, når det strømforsynes fra en vekselstrømsstrømkilde eller batterisættet. Tag kontakt til flyselskabet inden afgang for at få oplysninger om, hvilke strømkilder der er til rådighed under flyvningen. Denne enhed kompenserer automatisk for højder op til 2286 meter. Det er ikke nødvendigt at justere manuelt.