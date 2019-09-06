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Udgået
HTS3510/12
Besat af lyd
Få biografens fulde kraft i dit hjem! Denne Philips hjemmebiograf har kraftfulde højttalere med baspiber og high definition HDMI 1080p-upscaling, som forstærker din hjemmebiografoplevelse.
HDMI 1080p
En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.
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4.0
ud af 5
17
Anmeldelser
Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
balou300
15/07/2012
France
Ce produit et trés bien
Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
springers
20/07/2011
France
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes