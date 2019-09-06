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Udgået

5.1 Hjemmebiograf

HTS3510/12

4

| (17) Anmeldelser

Besat af lyd

Få biografens fulde kraft i dit hjem! Denne Philips hjemmebiograf har kraftfulde højttalere med baspiber og high definition HDMI 1080p-upscaling, som forstærker din hjemmebiografoplevelse.

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Kraftfuld hjemmebiograflyd med dyb bas

Besat af lyd

  • HDMI 1080p

Kraftfulde højttalere med basrør giver fremragende lyd

Kraftfulde højttalere med basrør giver fremragende lyd

Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

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Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

17

Anmeldelser

2

06/09/2019

España

España

Muy potente y buen sonido

Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

15/07/2012

France

France

Ce produit et trés bien

Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

20/07/2011

France

France

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

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