Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Kraftfuld surround-lyd
Skru op for din home entertainment-oplevelse med Philips HTS3539-hjemmebiografsystem. Blotlagte højttalerdrivere giver 600 W kraftfuld surround-lyd og DVD-video-upscaling til 1080p via HDMI, der giver billeder i kvalitet, der minder om HD.
DVD
Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
paul
02/12/2012
België
un peut deçu
bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes