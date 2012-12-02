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Udgået

5.1 Hjemmebiograf

HTS3539/12

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Kraftfuld surround-lyd

Skru op for din home entertainment-oplevelse med Philips HTS3539-hjemmebiografsystem. Blotlagte højttalerdrivere giver 600 W kraftfuld surround-lyd og DVD-video-upscaling til 1080p via HDMI, der giver billeder i kvalitet, der minder om HD.

Se alle fordele

fra kompakte højttalere

Kraftfuld surround-lyd

  • DVD

600 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

600 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Tekniske specifikationer

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

02/12/2012

België

België

un peut deçu

bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

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