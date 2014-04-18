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Udgået

5.1 Hjemmebiograf

HTS5580/12

3.4

| (10) Anmeldelser

Besat af lyd

Dette fuldt digitale system leverer enestående surroundlyd, så du får en biografagtig filmoplevelse i dit hjem. Den afspiller en lang række formater fra enhver type disk, fra bærbare medieafspillere og USB-sticks.

Se alle fordele

Sand biografoplevelse med jævnt fordelt lyd

Besat af lyd

  • 3D-vinklede højttalere

  • Blu-ray-afspilning i 3D

Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærmbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

3D-vinklede højttalere fordeler lyden jævnt i rummet

3D-vinklede højttalere fordeler lyden jævnt i rummet

3D-vinklede højttalere indeholder vinklede drivere, der ikke kun sender lyden ud foran, men også til siderne. Derved skabes et bredere effektivt lytteareal, så du kan nyde en mere overvældende og biograflignende surroundlyd.

1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

-

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

10

Anmeldelser

2

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Super Klang und gute 3D-Funktion

Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

17/10/2011

France

France

trés bon

qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes

16/07/2013

Österreich

Österreich

tolles Klangerlebnis

Produkt kann weiterempfohlen werden, da das Preis - Leistung - Verhältnis in Ordnung ist; ich würde das Produkt jederzeit wieder kaufen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.