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Udgået
HTS5580/12
Besat af lyd
Dette fuldt digitale system leverer enestående surroundlyd, så du får en biografagtig filmoplevelse i dit hjem. Den afspiller en lang række formater fra enhver type disk, fra bærbare medieafspillere og USB-sticks.
3D-vinklede højttalere
Blu-ray-afspilning i 3D
Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærmbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.
3D-vinklede højttalere indeholder vinklede drivere, der ikke kun sender lyden ud foran, men også til siderne. Derved skabes et bredere effektivt lytteareal, så du kan nyde en mere overvældende og biograflignende surroundlyd.
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3.4
ud af 5
10
Anmeldelser
earby
18/04/2014
Deutschland
Super Klang und gute 3D-Funktion
Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
cricri76
17/10/2011
France
trés bon
qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
Fredi1970
16/07/2013
Österreich
tolles Klangerlebnis
Produkt kann weiterempfohlen werden, da das Preis - Leistung - Verhältnis in Ordnung ist; ich würde das Produkt jederzeit wieder kaufen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5580 5.1 Home Entertainment-System