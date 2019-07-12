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Udgået
HTS7500/12
Nyd biografens fulde kraft i dit hjem
Dette system leverer billeder i high definition og surround sound i et elegant design med metal-finish i aluminium af høj kvalitet. Højttalerne leverer hi-fi-surround sound, så du får en biograflignende oplevelse i dit hjem.
Blu-ray-afspilning
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lydkvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.
DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste bastoner fra kompakte subwoofere. Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.
Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-menuer giver home entertainment helt nye dimensioner.
3.0
ud af 5
25
Anmeldelser
Toppyjazz
12/07/2019
Deutschland
Schönes Heimkino, tolles design!
Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
gilden
20/05/2012
België
son performant et puissant
un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
Janbussum
12/10/2011
Nederland
Perfect apparaat, goede prijs
goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7500 5.1 home cinema
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7500 5.1 home cinema