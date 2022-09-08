Indkøbskurv

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Udgået

Classic mikrolydsystem

MCM169/12

Besat af lyd

Classic Micro Music System fra Philips giver en større musiknydelse via muligheden for at rippe al din musik – direkte fra CD'er til en USB-enhed. Dynamic Bass Boost sikrer desuden fantastisk lyd.

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Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

  • CD-ripping

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

2 x 5 W (RMS)/2 x 10 W (musik)/400 W (PMPO)

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Musik med Digital Right Management understøttes ikke.