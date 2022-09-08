Indkøbskurv

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Udgået
MCM169/12
Besat af lyd
Classic Micro Music System fra Philips giver en større musiknydelse via muligheden for at rippe al din musik – direkte fra CD'er til en USB-enhed. Dynamic Bass Boost sikrer desuden fantastisk lyd.
CD-ripping
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.
Anmeldelser
Musik med Digital Right Management understøttes ikke.