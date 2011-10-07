ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt forfra
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt

Udgået

Slankt mikrolydsystem

MCM330/12

4

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Smart og progressiv – unik nyskabelse og stil tiltrækker dig. Det supersmarte og slanke mikrosystem fra Philips med dynamisk lyd leveres i et slankt design med LivingSound, der omfavner dig med lyd.

Se alle fordele

Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd

  • kan monteres på væg

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 20 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.0

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

07/10/2011

France

France

élégant design et son étonnant

élégant design et son étonnant dans ce petit format à fixation murale. La puissance et la qualité du son est étonnante. Tous les formats et supports multimédia sont pris en charge (usb, SD).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM330 Élégante microchaîne

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM330 Élégante microchaîne

26/10/2009

France

France

Petit, mais grand son

Cette micro-chaîne, au design très réussi, délivre effectivement un son de grande qualité, limpide et précis. Deux réserves cependant : - l'introduction, et surtout le retrait des CD's, est un peu délicate ; - mais surtout, l'absence de pile de sauvegarde pour l'heure (en cas de coupure de l'alimentation électrique, ne comptez plus sur la fonction "réveil"). A part celà, le produit mériterait 5 *****

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM330 Élégante microchaîne

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM330 Élégante microchaîne

05/09/2009

Nederland

Nederland

Leuk extra setje voor de keuken of slaapkamer.

Mijn vrouw wilde naast de reeds aanwezige Hi-Fi een simpele oplossing voor dagelijks gebruik radio, en soms een CD'tje. Apparaat mocht niet te groot zijn, dus dit is uiteindelijk een prima oplossing voor op het dressoir. Design Strak apparaat met leuke details, voelt ook nog eens erg degelijk aan met een goede afwerking. 5* Gebruik Pretty straight forward, binnen no time was mijn vrouw al radio aan het luisteren en een CD voor de kleine aan het draaien. Duidelijk, overzichtelijk, geen poespas. 5* Techniek Wat niet zo duidelijk op de site staat is dat dit ding 6 speakers heeft. Ideaal voor de kleine ruimte dus. 2x aan de voorkant, 2x sub aan de achterkant, MAAR ook 2 aan de zijkant. Staan alleen aan bij het gebruik van "Living Sound". Ideaal, aan alle kanten heb je dus geluid, erg handig voor een apparaat zoals dit wat meestal niet centraal staat. Dit is een selling point, maak dat duidelijk. Verder is het geluid klein, maar toch redelijk vol. Naast de radio en CD is er ook een aansluiting voor ieder willekeurig 3.5mm jack apparaat en ook een SD slot EN een USB aansluiting, makkelijk, MP3's op je digitale media en aansluiten, 2 drukken op de AB en je bent weg. Conclusie Mooi klein apparaat met voldoende funcites en een goed ontwerp, al hoor je heeel af en toe tijdens het afspelen vanaf SD een *plop* geluidje, maar verder een goed ontwerp, degelijk en een betrouwbaar product. Een uitgebreide wekkerradio op z'n kant zeg maar. Wel prijzig maar dat vertaalt zich weer wel in de gebruikte materialen. Afstandsbediening is lekker zwaar, duidelijk en ook hier weer mooi afgewerkt. Aanrader; 4/5*

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM330 Slank microgeluidssysteem

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM330 Slank microgeluidssysteem

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.