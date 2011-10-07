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Udgået
Besat af lyd
Smart og progressiv – unik nyskabelse og stil tiltrækker dig. Det supersmarte og slanke mikrosystem fra Philips med dynamisk lyd leveres i et slankt design med LivingSound, der omfavner dig med lyd.
kan monteres på væg
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
Dette system har en samlet udgangseffekt på 20 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
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4.0
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
tititia79
07/10/2011
France
élégant design et son étonnant
élégant design et son étonnant dans ce petit format à fixation murale. La puissance et la qualité du son est étonnante. Tous les formats et supports multimédia sont pris en charge (usb, SD).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM330 Élégante microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM330 Élégante microchaîne
Stephane
26/10/2009
France
Petit, mais grand son
Cette micro-chaîne, au design très réussi, délivre effectivement un son de grande qualité, limpide et précis. Deux réserves cependant : - l'introduction, et surtout le retrait des CD's, est un peu délicate ; - mais surtout, l'absence de pile de sauvegarde pour l'heure (en cas de coupure de l'alimentation électrique, ne comptez plus sur la fonction "réveil"). A part celà, le produit mériterait 5 *****
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM330 Élégante microchaîne
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM330 Élégante microchaîne
MrLee
05/09/2009
Nederland
Leuk extra setje voor de keuken of slaapkamer.
Mijn vrouw wilde naast de reeds aanwezige Hi-Fi een simpele oplossing voor dagelijks gebruik radio, en soms een CD'tje. Apparaat mocht niet te groot zijn, dus dit is uiteindelijk een prima oplossing voor op het dressoir. Design Strak apparaat met leuke details, voelt ook nog eens erg degelijk aan met een goede afwerking. 5* Gebruik Pretty straight forward, binnen no time was mijn vrouw al radio aan het luisteren en een CD voor de kleine aan het draaien. Duidelijk, overzichtelijk, geen poespas. 5* Techniek Wat niet zo duidelijk op de site staat is dat dit ding 6 speakers heeft. Ideaal voor de kleine ruimte dus. 2x aan de voorkant, 2x sub aan de achterkant, MAAR ook 2 aan de zijkant. Staan alleen aan bij het gebruik van "Living Sound". Ideaal, aan alle kanten heb je dus geluid, erg handig voor een apparaat zoals dit wat meestal niet centraal staat. Dit is een selling point, maak dat duidelijk. Verder is het geluid klein, maar toch redelijk vol. Naast de radio en CD is er ook een aansluiting voor ieder willekeurig 3.5mm jack apparaat en ook een SD slot EN een USB aansluiting, makkelijk, MP3's op je digitale media en aansluiten, 2 drukken op de AB en je bent weg. Conclusie Mooi klein apparaat met voldoende funcites en een goed ontwerp, al hoor je heeel af en toe tijdens het afspelen vanaf SD een *plop* geluidje, maar verder een goed ontwerp, degelijk en een betrouwbaar product. Een uitgebreide wekkerradio op z'n kant zeg maar. Wel prijzig maar dat vertaalt zich weer wel in de gebruikte materialen. Afstandsbediening is lekker zwaar, duidelijk en ook hier weer mooi afgewerkt. Aanrader; 4/5*
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM330 Slank microgeluidssysteem
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM330 Slank microgeluidssysteem
Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.