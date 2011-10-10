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Udgået
NP1100/12
Frigør din musik
Ved at oprette forbindelse til både din PC og dit lydsystem giver Streamium Network Music Player NP1100 dig trådløs adgang til dit musikbibliotek på PC'en samt internetradio. En hel verden af spændende musikalske muligheder!
Gratis internetradio
Stort LCD-display
Betjen alle Streamiums funktioner fra din plads i sofaen. Søg, naviger og afspil din musik nemt og hurtigt. Med alfanumerisk søgning, QuickJump og SuperScroll kan du hurtigt få adgang til din yndlings-internetradiostation eller musik fra din PC. Kontrolcentret til Streamium ligger i din hule hånd.
Din Streamium-netværksmusikafspiller kan tilsluttes en lydenhed efter eget valg på mange måder, f.eks. via digital tilslutning, analog tilslutning, bærbare højttalere og endda dine hovedtelefoner.
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3.2
ud af 5
112
Anmeldelser
Flattopjohnny
10/10/2011
United Kingdom
Excellent internet radio tuner.
Add this to your hifi or self-powered pc speakers and open the door to thousands of radio stations from all around the world. Large display with clock(when in standby),compact modern design and remote control make this a good choice. Easy to set up once you have programmed your router passcode...can be connected direct with modem or wireless and will play music files on your computer. I have never had any problems with operation(i have bought 2 0f these at bargain prices) and a bonus not found on many other internet radios is display of track/artist. Connections are by phono plugs so you can use high quality interconnect leads. Headphones can be plugged straight into the unit for late nite listening. Nothing else to say really(or you may think i work for Phillips)! If you get a chance,buy one...you wont regret it!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium NP1100 Network Music Player
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium NP1100 Network Music Player
Marcilein
19/10/2018
Deutschland
Streamium Management
seit einigen Tagen funktioniert das Streamium Management wieder. Danke liebes Philips-Team
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium NP1100 Network Music Player
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium NP1100 Network Music Player
Marcilein
19/10/2018
Deutschland
Streamium Management
seit einigen Tagen funktioniert das Streamium Management wieder. Danke liebes Philips-Team
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium NP1100 Network Music Player
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium NP1100 Network Music Player
Nogle funktioner kræver bredbåndsinternetforbindelse
Nogle tjenester er ikke tilgængelige i alle områder