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Udgået

StreamiumNetwork Music Player

NP1100/12

3.2

| (112) Anmeldelser

Frigør din musik

Ved at oprette forbindelse til både din PC og dit lydsystem giver Streamium Network Music Player NP1100 dig trådløs adgang til dit musikbibliotek på PC'en samt internetradio. En hel verden af spændende musikalske muligheder!

Se alle fordele

Nyd musik fra PC og internet - trådløst

Frigør din musik

  • Gratis internetradio

  • Stort LCD-display

Stor skærm, store ikoner og forstørret tekst

Stor skærm, store ikoner og forstørret tekst

Fjernbetjening giver nem navigering

Fjernbetjening giver nem navigering

Betjen alle Streamiums funktioner fra din plads i sofaen. Søg, naviger og afspil din musik nemt og hurtigt. Med alfanumerisk søgning, QuickJump og SuperScroll kan du hurtigt få adgang til din yndlings-internetradiostation eller musik fra din PC. Kontrolcentret til Streamium ligger i din hule hånd.

Digitale stik

Digitale stik

Din Streamium-netværksmusikafspiller kan tilsluttes en lydenhed efter eget valg på mange måder, f.eks. via digital tilslutning, analog tilslutning, bærbare højttalere og endda dine hovedtelefoner.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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3.2

ud af 5

112

Anmeldelser

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent internet radio tuner.

Add this to your hifi or self-powered pc speakers and open the door to thousands of radio stations from all around the world. Large display with clock(when in standby),compact modern design and remote control make this a good choice. Easy to set up once you have programmed your router passcode...can be connected direct with modem or wireless and will play music files on your computer. I have never had any problems with operation(i have bought 2 0f these at bargain prices) and a bonus not found on many other internet radios is display of track/artist. Connections are by phono plugs so you can use high quality interconnect leads. Headphones can be plugged straight into the unit for late nite listening. Nothing else to say really(or you may think i work for Phillips)! If you get a chance,buy one...you wont regret it!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium NP1100 Network Music Player

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium NP1100 Network Music Player

19/10/2018

Deutschland

Deutschland

Streamium Management

seit einigen Tagen funktioniert das Streamium Management wieder. Danke liebes Philips-Team

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium NP1100 Network Music Player

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium NP1100 Network Music Player

19/10/2018

Deutschland

Deutschland

Streamium Management

seit einigen Tagen funktioniert das Streamium Management wieder. Danke liebes Philips-Team

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium NP1100 Network Music Player

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium NP1100 Network Music Player

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