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Udgået
Ekstra bas
Den lille og farverige SHE3805 er en sværvægter med dens effektive højttalere, der leverer ultradynamisk bas. Bløde ørepuder med ovale slangeindsatser sikrer en ergonomisk pasform, mens den indbyggede mikrofon nemt lader dig skifte mellem musik og opkald.
Hvid
Med henblik på at forlænge hovedtelefonernes levetid beskytter en blød gummibelægning mellem dem og kablet tilslutningen imod gentaget bøjning.
Ekstremt lille øredesign, der sikrer en perfekt og behagelig pasform, og som lukker af for omgivende støj, mens dens lukkede struktur giver forbedret baslyd.
Lydslangens ovale form er skabt på baggrund af omfattende forskning i det menneskelige øre. Den ergonomiske form, der er designet til at passe komfortabelt ind i ethvert øre, sikrer optimal pasform og komfort og giver en total musikoplevelse.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
RVRoly
15/03/2015
España
Muy buenos!
Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
mikemunoz
01/09/2014
España
Te sorprenderá!!!
Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro