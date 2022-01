Iskaffe: Hjemmelavet aftenen før





En anden måde at lave din iskaffe hurtigt på, hvis du f.eks. har travlt om morgenen, er ved at have brygget kaffe i forvejen og frosset den ned som isterninger. På den måde undgår du, at din iskaffe bliver hurtigt vandet, som den kan risikere at blive, hvis du hælder varm kaffe over almindelige isterninger; i stedet for hælder du kaffen ud over isterninger, som er lavet af kaffe. Smart, ikke?