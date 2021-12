Der er ikke meget, der slår at hoppe i en seng med friske lagner. Hvordan bliver nydelsen bedst? Ved at have et perfekt strøget stræklagen! At stryge og folde et stræklagen er ikke blot første skridt på vej mod en lækker nattesøvn, men glatte lagner er også ideelt når du opbevarer lagnerne før brug. Hvis du gerne vil vide hvordan man stryger og folder sengetøj, så lærer du her kunsten at stryge og folde stræklagen, så hver nat føles som et ophold på et luksushotel!