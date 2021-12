Sådan undgår du krøllet tøj

Ingen ønsker at gå rundt i en krøllet skjorte, da det ødelægger det smarte look. Hvis du ikke har tid til fuld strygning, så overvej at give dit tøj en hurtig damp. Philips Steam&Go Plus tøjdamper tager mindre end et minut at varme op og kan bruges på hængende skjorter, så du kan stryge uden strygebræt! Og hvis du bringer skjorter med på en forretningsrejse, kan du tage den med, da den ikke fylder meget i en kuffert.

Hvis din skjorte ikke er af bomuld, vil du måske gerne vide hvordan du undgår krøllet tøj i polyester og andre typer syntetiske materialer? For i første omgang i det hele taget at undgå folder i tøjet, er det vigtigt at bruge den rigtige tørreteknik. Når du bruger en tørretumbler, skal du sørge for at fjerne tøjet så snart programmet er slut – det vil sikre, at tøjet ikke når at få tid til at danne folder. Når du stryger, skal du være ekstra forsigtig. Det anbefales normalt ikke at bruge et strygejern, da de syntetiske fibre af polyester kan smelte eller få brændemærker, især hvis jernpladen er for varm. Dampning er normalt en bedre (og sikrere!) mulighed. Du hænger blot din polyesterskjorte på en bøjle mens den stadig er fugtig, og kører så en tøjdamper over den, uden den dog skal være i direkte kontakt med overfladen. Den varme damp udglatter folderne imens din skjorte tørrer på få minutter – den perfekte måde at stryge uden strygejern.