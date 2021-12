Har du bestemt dig for, at nu er det blevet tid til at stryge dine jeans? Alletiders! Nedenfor viser vi dig den bedste måde at gøre det på:

Vend vrangen ud, så du undgår eventuel misfarvning.

Hvis du har et almindeligt strygejern, lægger du bukserne fladt på strygebrættet.

Stryg først for- og baglommerne.

Stryg linningen, og udglat andre detaljer som f.eks. knaphuller og folder.

Vend forsiden af bukserne, så de ligger parallelt med strygebrættet, og pres strygejernet godt ned mod bukserne, mens du stryger, så alle folder og rynker forsvinder.

Gentag dette trin på bagsiden af dine jeans.

