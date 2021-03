Perfekt beskyttelse til din espressomaskine

Regelmæssig afkalkning af din Saeco-espressomaskine er afgørende for, at den bliver ved med at fungere bedst muligt. Denne særlige espressomaskineafkalker fjerner kalk og forebygger korrosion, og den beskytter dermed dit apparat og forlænger dets levetid. Se alle fordelene