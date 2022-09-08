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  • Original HEPA13-filtererstatning fra Philips
  • Original HEPA13-filtererstatning fra Philips
  • Original HEPA13-filtererstatning fra Philips
  • Original HEPA13-filtererstatning fra Philips
  • Original HEPA13-filtererstatning fra Philips
  • Original HEPA13-filtererstatning fra Philips

Udgået

Tilbehør til støvsugers-filter®-udsugningsfilter

FC8038/01

Original HEPA13-filtererstatning fra Philips
Philips HEPA 13-filteret til din støvsuger optager 99,95 % af det fineste støv, hvilket skaber et støvfrit miljø med ren allergenfri luft. Luften, som passerer filteret, er endnu renere end luften, der allerede findes i rummet.
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Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8780/19R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8786/09R1

3000 Series

3000 Series
Støvsuger med pose

XD3110/19R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8779/09R1

3000 Series

3000 Series
Støvsuger med pose

XD3110/09R1

Performer LED 8000 Series

Performer LED 8000 Series
Støvsuger med pose

XD8122/10R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8785/09R0

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8781/09R1

XD3110/09R0

XD3110/09R0

XD3110/09R0

Performer Ultimate

Performer Ultimate
Støvsuger med pose

FC8955/09R1

HEPA13-filter opsamler mere end 99,95 % af det fine støv

Original HEPA13-filtererstatning fra Philips

  • 1 x Allergy H13-udsugningsfilter

  • s-filter® med almindelig pasform

  • Opsamler mere end 99,95% af støvet

Allergy H13-udsugningsfilter med effektiv filtrering

Allergy H13-udsugningsfilter med effektiv filtrering

Allergy H13-filteret opfanger mere end 99,95 % af det fine støv, som andre filtre blot sender tilbage i luften i dit hjem. Det fanger de fine partikler som f.eks. pollen og støvmider, der udløser allergi- og astmasymptomer. Filteret skal udskiftes en gang om året.

s-filter® med almindelig pasform, så det er nemt at skifte ud

s-filter® er et almindeligt udsugningsfilter, som kan købes i et bredt udvalg af butikker. Det er let genkendeligt pga. logoet. Det passer til en række støvsugere fra Philips samt til støvsugere fra Electrolux, AEG, Volta og Tornado.

Skiftes med 12 måneders mellemrum for en vedvarende ydeevne

Skiftes med 12 måneders mellemrum for en vedvarende ydeevne

For at opnå den bedste ydeevne og filtrering anbefaler vi, at filteret skiftes hver 12. måned.

Tekniske specifikationer

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