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Udgået
FC8038/01
FC8780/19R1
FC8786/09R1
XD3110/19R1
FC8779/09R1
XD3110/09R1
XD8122/10R1
FC8785/09R0
FC8781/09R1
XD3110/09R0
FC8955/09R1
1 x Allergy H13-udsugningsfilter
s-filter® med almindelig pasform
Opsamler mere end 99,95% af støvet
Allergy H13-filteret opfanger mere end 99,95 % af det fine støv, som andre filtre blot sender tilbage i luften i dit hjem. Det fanger de fine partikler som f.eks. pollen og støvmider, der udløser allergi- og astmasymptomer. Filteret skal udskiftes en gang om året.
s-filter® er et almindeligt udsugningsfilter, som kan købes i et bredt udvalg af butikker. Det er let genkendeligt pga. logoet. Det passer til en række støvsugere fra Philips samt til støvsugere fra Electrolux, AEG, Volta og Tornado.
For at opnå den bedste ydeevne og filtrering anbefaler vi, at filteret skiftes hver 12. måned.
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