Allergy H13-udsugningsfilter med effektiv filtrering

Allergy H13-filteret opfanger mere end 99,95 % af det fine støv, som andre filtre blot sender tilbage i luften i dit hjem. Det fanger de fine partikler som f.eks. pollen og støvmider, der udløser allergi- og astmasymptomer. Filteret skal udskiftes en gang om året.