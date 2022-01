Lad os dykke længere ned i forskellen mellem espresso og kaffe. Et shot espresso er en mørk kaffe med et tykt lag crema på toppen. Selve cremaen er en væsentlig forskel mellem espresso og kaffe, da den kun produceres under brygningen af en perfekt espresso.



Cremaen kommer fra olien i kaffebønnerne og dannes som et resultat af forskellige reaktioner, som sker under brygningen. Nogle af de medvirkende faktorer inkluderer det høje tryk, bikarbonationer i vandet og den hurtige overgang fra et højt tryk til et lavt tryk.



Kaffe og espresso adskiller sig også fra hinanden i forhold til koffeinindhold. Selv om espresso har en kraftig og intens smag, indeholder et shot kun omkring 63 mg koffein, mens almindelig kaffe indeholder cirka 95 mg i en kop, der kan indeholde 240 ml. Vi anbefaler selvfølgelig ikke, at du drikker 240 ml espresso, da espresso indeholder mere koffein per mængde sammenlignet med almindelig kaffe. Men hvis du foretrækker et shot espresso frem for en kop kaffe om morgenen, behøver du ikke at frygte koffeinindholdet. Også her gælder det, at der skal drikkes med moderation![1]