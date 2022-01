Nu hvor du ved, hvad en espresso er, er det blevet tid til at eksperimentere med denne kraftige, lille kaffedrik. Hvordan laver man espresso og andre kaffedrikke, som indeholder espresso? Alt dette kan du læse mere om i vores opskrifter på blandt andet espresso og cappuccino.



Drik espresso ved at nyde den langsomt, så du virkelig smager på den og alle dens rige nuancer – og hvis du har lyst til at give den som barista derhjemme i stedet for altid at hente din espresso ved den lokale café, kan du overveje at investere i en fuldautomatisk espressomaskine. God fornøjelse!