"Ved at bruge Philips-køkkenmaskinen får du 2 ekstra hjælpende hænder i køkkenet. Du kan bruge køkkenmaskinen til at ælte dej og piske flødeskum og æggehvider. Hvis du holder af at bage ligesom mig, kan du ikke leve uden en køkkenmaskine! Ud over at blande og ælte kan du også skære ingredienser til en sund salat, blende smoothies og selv hakke kød!"