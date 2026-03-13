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Saeco PicoBaristo Fuldautomatisk espressomaskine
Udgået
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SM5470/10
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Quick start guide Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM5470/10 - English (US)
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Kan jeg bruge et andet filter i min Philips-espressomaskine?
Sådan afkalkes Saeco PicoBaristo-espressomaskinen
Hvordan reng�r og vedligeholder jeg min Philips-espressomaskine?
Hvordan smøres bryggeenheden på min Philips-espressomaskine?
Sådan justeres kopstørrelsen på min Philips-espressomaskine
Sådan bruger du Philips-kaffeoliefjernertabletter
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Drypbakken på min Philips-espressomaskine fyldes hurtigt op
Calc Clean-signalet vises efter montering af AquaClean-filteret
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er ikke varm nok
Min Philips-espressomaskine vil ikke tænde
Min Philips-espressomaskine skummer ikke mælken godt
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