Denne opskrift på hvidløgssmør kan også følges, hvis du ønsker at lave rent urtesmør i stedet for. Det eneste, du skal udelade, er hvidløg. Opskriften er nem og ligetil, og du skal kun bruge få ingredienser og følge fem simple trin.



Du skal bruge:



250 gram blødt smør

2 fed hvidløg (udelad, hvis du laver urtesmør)

Salt og peber til at smage efter med

6-8 spiseskefulde blandede urter

Husholdningsfilm





Hvis du hellere vil have en opskrift på vegansk hjemmelavet hvidløgssmør, bruger du bare et plantebaseret alternativ i stedet for; det kan f.eks. være kokosolie, vegetabilsk olie, olivenolie eller mælkefri smør eller margarine. Du kan også bruge disse alternativer, hvis det er urtesmør, du laver.



Opskrift hvidløgssmør: