Hvad er en slowjuicer?

Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør

Philips Slowjuicer presser langsomt ingredienserne under højt tryk, så du kan få den højeste mængde næringsstoffer i din juice. Trykket får cellerne til at åbne sig, så vigtige vitaminer, fibre, antioxidanter, enzymer og andre lækkerier bliver frigivet. Denne model har et ekstra stort påfyldningsrør, så du får koldpresset, næringsrig juice uden at du behøver at skære grøntsagerne ud først. Du kan tilsætte alt fra grøntsager, frugt og blade eller frø og nødder. Slowjuiceren er supernem at rengøre, da alle dele kan skylles under rindende vand på 90 sekunder. Se alle fordelene