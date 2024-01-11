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Nyistandsatte
12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
Ved et tryk på en knap kan du let lave lækre kaffevarianter som espresso, kaffe, cappuccino og latte macchiato. LatteGo er prikken over i'et med silkeblødt mælkeskum, er nem at opsætte og kan rengøres på mindre end 15 sekunder*
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
12 drikke
LatteGo-mælkeopløsning
Chrome
TFT-display
Med vores brugervenlige display står der kun lidt mellem dig og din næste lækre kop kaffe. I nogle få trin kan du tilpasse din friske bønnesmag og hurtigt gå fra længsel til nydelse.
Lav din egen kaffe med kaffetilpasserens indstillinger for intensitet, kaffestyrke og mælkemængde, som er let at indstille.
Gør din kaffe ekstra lækker med et silkeblødt lag af mælkeskum. Ved hjælp af cyklonisk skumningsteknologi frigiver LatteGo en kraftfuld strøm af mikrobobler ved en hastighed på 394 m pr. sekund, der skaber et tykt mælkeskum.
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4.5
ud af 5
2464
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Teddy7401
11/01/2024
Danmark
Bekræftet køber
Dejlig kaffemaskine
Lidt dyr. Efter brug kunne jeg godt have ønskes, evt.holdere til kaffebønner så man kunne skifte bønner lettere.( udskiftelige holder) da jeg har smagt flere bønner før jeg fandt den jeg kunne lide, men kunne være dejlig at kunne skifte bønner til andre typer kaffekopper.,samt bedre brugsanvisning. Har brugt you tube til at finde ud af smøring m.v. Så ok syntes den larmer lidt. Lækkert at den har flere brugere👍alt i alt tilfreds
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5444/50 Fuldautomatiske espressomaskiner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5444/50 Fuldautomatiske espressomaskiner
Rudi Pedersen
22/12/2023
Danmark
Bekræftet køber
Philips kaffemaskine - perfekt udstyr
Jeg er meget tilfreds og den er nem at betjene. Det rigtige køb for mig
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5444/50 Fuldautomatiske espressomaskiner
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5444/50 Fuldautomatiske espressomaskiner
dribler
21/11/2021
Danmark
Fuldautomatiske espressomaskine 5400 Philips
Nem at lave gode kaffe drikke nem at betjene og rengøre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5444/50 Fuldautomatiske espressomaskiner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5444/50 Fuldautomatiske espressomaskiner
Baseret på forbrugertest i Tyskland af fuldautomatiske espressomaskiner (2018).
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
baseret på 70-82 °C