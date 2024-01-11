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  • Standard Product Photo Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines

Nyistandsatte

Philips 5400 SeriesFuldautomatiske espressomaskiner

EP5447/90R1

4.5

| (2464) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

1 pris

12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere

Ved et tryk på en knap kan du let lave lækre kaffevarianter som espresso, kaffe, cappuccino og latte macchiato. LatteGo er prikken over i'et med silkeblødt mælkeskum, er nem at opsætte og kan rengøres på mindre end 15 sekunder*

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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

LatteGo, det hurtigste mælkesystem nogensinde*

12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere

  • 12 drikke

  • LatteGo-mælkeopløsning

  • Chrome

  • TFT-display

Nemt valg af kaffe med intuitivt berøringsdisplay

Nemt valg af kaffe med intuitivt berøringsdisplay

Med vores brugervenlige display står der kun lidt mellem dig og din næste lækre kop kaffe. I nogle få trin kan du tilpasse din friske bønnesmag og hurtigt gå fra længsel til nydelse.

Juster aromastyrke og fylde med kaffetilpasseren

Juster aromastyrke og fylde med kaffetilpasseren

Lav din egen kaffe med kaffetilpasserens indstillinger for intensitet, kaffestyrke og mælkemængde, som er let at indstille.

Silkeblød mælkeskum takket være det hurtige LatteGo-system

Silkeblød mælkeskum takket være det hurtige LatteGo-system

Gør din kaffe ekstra lækker med et silkeblødt lag af mælkeskum. Ved hjælp af cyklonisk skumningsteknologi frigiver LatteGo en kraftfuld strøm af mikrobobler ved en hastighed på 394 m pr. sekund, der skaber et tykt mælkeskum.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2464

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

11/01/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dejlig kaffemaskine

Lidt dyr. Efter brug kunne jeg godt have ønskes, evt.holdere til kaffebønner så man kunne skifte bønner lettere.( udskiftelige holder) da jeg har smagt flere bønner før jeg fandt den jeg kunne lide, men kunne være dejlig at kunne skifte bønner til andre typer kaffekopper.,samt bedre brugsanvisning. Har brugt you tube til at finde ud af smøring m.v. Så ok syntes den larmer lidt. Lækkert at den har flere brugere👍alt i alt tilfreds

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5444/50 Fuldautomatiske espressomaskiner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5444/50 Fuldautomatiske espressomaskiner

22/12/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Philips kaffemaskine - perfekt udstyr

Jeg er meget tilfreds og den er nem at betjene. Det rigtige køb for mig

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5444/50 Fuldautomatiske espressomaskiner

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5444/50 Fuldautomatiske espressomaskiner

21/11/2021

Danmark

Danmark

Fuldautomatiske espressomaskine 5400 Philips

Nem at lave gode kaffe drikke nem at betjene og rengøre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5444/50 Fuldautomatiske espressomaskiner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5444/50 Fuldautomatiske espressomaskiner

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på forbrugertest i Tyskland af fuldautomatiske espressomaskiner (2018).

  2. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.

  3. baseret på 70-82 °C