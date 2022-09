12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere

Ved et tryk på en knap kan du let lave lækre kaffevarianter som espresso, kaffe, cappuccino og latte macchiato. LatteGo er prikken over i'et med silkeblødt mælkeskum, er nem at opsætte og kan rengøres på mindre end 15 sekunder* Se alle fordelene