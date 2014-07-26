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Udgået
Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring
Philips Avent-opbevaringssystemet er et alsidigt, pladsbesparende opbevaringssystem, der er designet til at vokse med dit barn. Brug den samme kop til opbevaring af modermælk og babymad til dit barn. Systemet passer til alle Philips Avent-brystpumper og sutter.
180 ml
Til sikker opbevaring og transport.
Opbevar din dyrebare modermælk eller babymad i Philips Avent-bægre til opbevaring af modermælk. Du kan opbevare mad i køleskabet eller i fryseren.
Perfekt på farten. Du kan nemt tage barnets mad med dig, når I skal ud
5.0
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Alysée
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Cyril4x
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
valmain
17/10/2013
France
bon produit
tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.