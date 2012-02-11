ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring
  • Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring
  • Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring
  • Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring

Udgået

Philips Avent VIAAvent genopfyldelige bægre

SCF616/10

3.9
| (10) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring
Philips Avent-opbevaringssystemet er et alsidigt, pladsbesparende opbevaringssystem, der er designet til at vokse med dit barn. Brug den samme kop til opbevaring af modermælk og babymad til dit barn. Systemet passer til alle Philips Avent-brystpumper og sutter.
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Mærke anbefalet af mødre verden over1

Kompatible produkter
Sterilisator til sutteflasker

Sterilisator til sutteflasker

SCF291/00

Sterilisator til sutteflasker

Sterilisator til sutteflasker

SCF291/01

Sterilisator

Sterilisator

SCF293/00

Sterilisator

Sterilisator

SCF293/01

Sterilisator

Sterilisator

SCF293/02

Genopfyldelige bægre til opbevaring af mælk (låg medfølger ikke)

Philips Avent-opbevaringssystem for nem opbevaring

  • 240 ml

Drejesystem, ingen lækager

Drejesystem, ingen lækager

Til sikker opbevaring og transport.

Opbevar dit barns mad

Opbevar din dyrebare modermælk eller babymad i Philips Avent-bægre til opbevaring af modermælk. Du kan opbevare mad i køleskabet eller i fryseren.

Tag barnets mad med på farten

Perfekt på farten. Du kan nemt tage barnets mad med dig, når I skal ud

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.9

ud af 5

10

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

3

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

08/10/2014

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Einfach und sehr praktisch

Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

25/09/2011

España

España

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 