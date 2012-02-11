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Udgået
240 ml
Til sikker opbevaring og transport.
Opbevar din dyrebare modermælk eller babymad i Philips Avent-bægre til opbevaring af modermælk. Du kan opbevare mad i køleskabet eller i fryseren.
Perfekt på farten. Du kan nemt tage barnets mad med dig, når I skal ud
3.9
ud af 5
10
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Sarelhy
11/02/2012
United Kingdom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Schu
08/10/2014
Deutschland
Bekræftet køber
Einfach und sehr praktisch
Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
25/09/2011
España
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.