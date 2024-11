Indstil og gem dine foretrukne kaffevarianter individuelt

For at indstille mængden af alle drikke skal du trykke på knappen for den valgte drik og holde den nede, indtil displayet viser ikonet MEMO. Tryk på knappen OK, når koppen indeholder den ønskede mængde. Når du brygger en opskrift, gemmes den valgte aromastyrke automatisk.