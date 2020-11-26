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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
10 drikke
Integreret mælkekande
Sort
AquaClean
Vores kværne er fremstillet af højteknologisk keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. De friske bønner males nænsomt, uden risiko for overophedning. Den bedste smag og aroma udvindes og giver mindst 20.000 kopper overlegen kaffesmag.
Med Saeco-teknologien kan du trække de bedste smagsstoffer ud af dine foretrukne kaffebønner, så du får en intens og autentisk aroma og smag (ristet, chokolade, nødder, frugtagtig, blomsteragtig, krydret)
Fejlfri kaffe kræver perfekte temperaturer. Vores højtydende Thermoblock er fremstillet af let aluminium og et kabinet i rustfrit stål, som hurtigt varmer op til de optimale temperaturer.
4.3
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
kyriakos29
26/11/2020
Ελλάδα
Bekræftet køber
Εγγύηση και αξιοπηστία.
Η μηχανή είναι εξαιρετική. Την χρησιμοποιώ εδώ και δυο μήνες και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με την επιλογή ενός σωστού καφέ espresso, πίνεις καφέ πραγματικά πολύ καλό. Το μόνο που δεν μου αρέσει, είναι ότι στην έναρξη της έγχυσης (καφέ ή Αφρόγαλα) βγάζει λίγο ζεστό νερό, πιθανών για καθαρισμό των ακροφυσίων. Θα προτιμούσα να μην γινόταν αυτό, γιατί αν δεν το ξέρεις και πέσει μέσα στον καφέ, σε μικρή δόση καφέ, ίσως επηρεάσει την γεύση. Εγώ το έχω συνηθίσει και στην έναρξη έγχυσης το συλλέγω, πριν βάλω το ποτήρι. Μου αρέσει που έχει φίλτρο (AquaClean) για προστασία της μηχανής από τα άλατα. Κάποιος που πίνει σε καθημερινή βάσει περισσότερους από δυο καφέδες, είναι σίγουρο ότι θα κάνει απόσβεση των χρημάτων που έδωσε. Απλά θέλει προσοχή στην επιλογή ενός καλού καφέ.
Fordele
Υπέροχος καφές. Μηχανή που σίγουρα θα σε ενθουσιάσει σε σχέση με άλλες τις αγοράς.
Ulemper
Θα ήθελα περισσότερες επιλογές απο το μενού, για αφρόγαλα. Ουσιαστικά αυτό που κάνει, είναι να σου ζεσταίνει το γάλα.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
dimmid
17/03/2020
Ελλάδα
Bekræftet køber
Άριστο μηχάνημα!
Tην picobaristo την απέκτησα ύστερα από μεγάλη έρευνα αγοράς. Και δεν έπεσα έξω. Κάνει και με το παραπάνω αυτά που υπόσχεται. Βγάζει εξαιρετικό καφέ espresso και παρομοίως όλα τα άλλα ροφήματα. Εδώ σημειώνω και τον ανυπέρβλητο capuccino που παρασκευάζει. Δεν έπινα ποτέ γάλα με τον καφέ μου και το μηχάνημα με έκανε να παραβώ τον κανόνα μου. Αυτό είναι! Η pico baristo φυσάει και σου αλλάζει τα γούστα. μυστικό: 1 τρίβει τον καφέ, 2 κάνει το θόρυβο καθαρισμού μπορεί να ρίξει λίγο νερό και 3 τότε βάζεις το φλιτζάνι σου.
Fordele
άριστη ποιότητα
Ulemper
δεν έχει τίποτα αρνητικό
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Panos21
24/10/2019
Ελλάδα
Συσκευή για αφρογαλα
Θα προτιμούσα το στόμιο της συσκευής αφρογαλα να είναι πιο κοντά στην κούπα ώστε να μη λερώνει, ούτε τη μηχανή αλλά ούτε και τον χορό έξω από την κούπα. Επίσης στην αρχή πριν βγει το αφρογαλα βγάζει μια ποσότητα νερού . αυτό γίνεται και στην έξοδο του καφέ, πριν τρέξει ο καφές βγάζει μια ποσότητα νερού μέσα στην κούπα με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ελαφρύς ο καφές.
Fordele
Αρκετά καλό άρωμα και θερμοκρασία
Ulemper
Οι παρατηρήσεις που έγραψα παραπάνω
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre