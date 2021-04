Med AquaClean, der giver op til 5.000* kopper uden afkalkning

AquaClean er vores patenterede vandfilter, der er designet til at forbedre kvaliteten af din kaffe ved at rense vandet. Det forhindrer også kalkaflejringer i kaffemaskinens vandkredsløb: Bryg op til 5.000* kopper uden afkalkning ved at udskifte filteret regelmæssigt.