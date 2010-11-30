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Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
Din shaver fra Philips har ultratynde skær med riller til at barbere lange hår og huller til at barbere de korteste stubbe.
Den hudvenlige profil på disse Philips-skær giver jævn kontakt med huden og sikrer en behagelig barbering.
4.3
ud af 5
70
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Englewood
30/11/2010
Danmark
Genialt
Det er nu flere år siden jeg købte min opladningsbare shaver og skærerne var blevet godt og grundigt sløve. Men med et nyt originalt sæt skær,er min barbermaskine blevet som ny igen. Den barberer utroligt godt på kort tid på trods af at mine skægstrå vokser i alle mulige retninger. Nu føles ansigtet lige så glat som en baby numse.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ8/40 skær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ8/40 skær
Denny
07/12/2015
United Kingdom
Bekræftet køber
excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas
This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ8/50 shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ8/50 shaving heads
Huge
05/12/2015
United Kingdom
Bekræftet køber
Smooth clean shave every time
The Phillips shaver never leaves yor face feeling soar or rough
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ8/50 shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ8/50 shaving heads