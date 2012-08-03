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Gratis fragt fra 300 DKK
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Flasketilbehør
Det specialbuede børstehoved og den formede hankespids når ud i hjørnerne på alle flasker med bred hals, sutter og madeprodukter, så de bliver fuldstændig rene.
Det buede børstehoved og den formede hankespids når ud i alle hjørner af dine sutteflasker med bred hals. Den formede spids gør det muligt at rengøre indersiden af sutterne.
Robuste, tætte børstehår for grundig rengøring af alle flasker, sutter og andet tilbehør til madning
4.4
ud af 5
48
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
NurseryNurseandmum22
03/08/2012
United Kingdom
Won't use any other
In the years of being a nursery nurse and a mother i have tried several bottle brushes but this is by far the best.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF145/06 Bottle and teat brush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF145/06 Bottle and teat brush
BlueCapri
19/01/2026
Deutschland
Wir wünschen uns die Farbe Grau zurück
Wir verwenden diese Flaschenbürste seit vielen Jahren, seit wir sie seit der Geburt unserer Kinder vor 16 Jahren entdeckt haben. Unschlagbar, weil die Borsten gleichzeitig weich und effektiv sind. Wir wünschen uns nur die Farbe Grau wieder zurück!!!! Ist leider nirgendwo im Handel erhältlich. Grau passt so viel besser zu unserer Küche.... ;)
Fordele
Sieht gut aus (in Grau) und beschädigt das Geschirr nicht
Ulemper
Nur in Blau oder Rosa verfügbar im Handel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste
Odoro
06/10/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Ist das Geld wert!!
Die Bürste ist weich aber auch gleichzeitig sehr stabil( die Borsten).reinigt super nicht nur die Kinderflaschen sondern auch die Teekannen und die Isolierkannen!! Kann nur empfehlen.und sie lässt sich sehr gut mit Spülmittel reinigen.dadurch dass die Borsten weit auseinander legen, lässt sich auch die Bürste ( Plastikteil) zwischen den Borsten reinigen!!
Fordele
Weich und sehr ergonomisch
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.