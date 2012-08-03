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  • Nem rengøring og pleje af produkter til madning
  • Nem rengøring og pleje af produkter til madning
  • Nem rengøring og pleje af produkter til madning
  • Nem rengøring og pleje af produkter til madning

Philips AventFlaske- og suttebørste

SCF145/06

4.4
| (48) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt
Nem rengøring og pleje af produkter til madning
Philips Avent-sutteflaskebørsten har et støbt håndgreb og specialdesignet buet børstehoved, der effektivt rengør alle typer sutteflasker, sutter og madeudstyr. De slidstærke, tætte børstehår rengør på en sikker måde uden at ridse.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Avent-rensebørste

Nem rengøring og pleje af produkter til madning

  • Flasketilbehør

Flaskebørste med buet børstehoved til nem rengøring

Flaskebørste med buet børstehoved til nem rengøring

Det specialbuede børstehoved og den formede hankespids når ud i hjørnerne på alle flasker med bred hals, sutter og madeprodukter, så de bliver fuldstændig rene.

Unikt design af håndtag og spids

Det buede børstehoved og den formede hankespids når ud i alle hjørner af dine sutteflasker med bred hals. Den formede spids gør det muligt at rengøre indersiden af sutterne.

Robuste, tætte børstehår for grundig rengøring

Robuste, tætte børstehår for grundig rengøring af alle flasker, sutter og andet tilbehør til madning

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

48

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

03/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Won't use any other

In the years of being a nursery nurse and a mother i have tried several bottle brushes but this is by far the best.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF145/06 Bottle and teat brush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF145/06 Bottle and teat brush

19/01/2026

Deutschland

Deutschland

Wir wünschen uns die Farbe Grau zurück

Wir verwenden diese Flaschenbürste seit vielen Jahren, seit wir sie seit der Geburt unserer Kinder vor 16 Jahren entdeckt haben. Unschlagbar, weil die Borsten gleichzeitig weich und effektiv sind. Wir wünschen uns nur die Farbe Grau wieder zurück!!!! Ist leider nirgendwo im Handel erhältlich. Grau passt so viel besser zu unserer Küche.... ;)

Fordele

Sieht gut aus (in Grau) und beschädigt das Geschirr nicht

Ulemper

Nur in Blau oder Rosa verfügbar im Handel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste

06/10/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Ist das Geld wert!!

Die Bürste ist weich aber auch gleichzeitig sehr stabil( die Borsten).reinigt super nicht nur die Kinderflaschen sondern auch die Teekannen und die Isolierkannen!! Kann nur empfehlen.und sie lässt sich sehr gut mit Spülmittel reinigen.dadurch dass die Borsten weit auseinander legen, lässt sich auch die Bürste ( Plastikteil) zwischen den Borsten reinigen!!

Fordele

Weich und sehr ergonomisch

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 