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  • Holder sutten lige ved hånden
  • Holder sutten lige ved hånden
  • Holder sutten lige ved hånden
  • Holder sutten lige ved hånden
  • Holder sutten lige ved hånden
  • Holder sutten lige ved hånden
  • Holder sutten lige ved hånden
  • Holder sutten lige ved hånden
  • Holder sutten lige ved hånden
  • Holder sutten lige ved hånden
  • Holder sutten lige ved hånden
  • Holder sutten lige ved hånden

Udgået

Klips til sut

SCF185/00

3.8
| (4) Anmeldelser
Holder sutten lige ved hånden
Med klips til sut fra Philips Avent er sutten altid tæt på dit barn, og den forbliver ren. Klipsen til sutter er designet, så den er nem at sætte på dit barns tøj, og den efterlader ingen mærker på tøjet. Fås i tre smarte farver.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Sut i moderne, farverige designs

Holder sutten lige ved hånden

  • 0 m+

Nem at påhæfte

Ekstra bred åbning af klipsen gør det nemt at fastgøre klipsen på dit barns tøj med 1 hånd

Blid mod tøjet

Klipsen efterlader ikke mærker på barnets tøj

Smart design

Passer til alle sutter med gribering

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

4

Anmeldelser

3
2

14/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous

This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF185/00 Soother clip

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF185/00 Soother clip

16/01/2014

Deutschland

Deutschland

Geanu richtig

Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF185/00 Schnuller-Clip

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF185/00 Schnuller-Clip

08/09/2020

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Bra produkt användarvänligt

Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.

Fordele

enkel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF185/00 Nappklämma

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF185/00 Nappklämma

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 