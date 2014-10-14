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Udgået
SCF185/00
0 m+
Ekstra bred åbning af klipsen gør det nemt at fastgøre klipsen på dit barns tøj med 1 hånd
Klipsen efterlader ikke mærker på barnets tøj
Passer til alle sutter med gribering
3.8
ud af 5
4
Anmeldelser
Babypop
14/10/2014
United Kingdom
Fabulous
This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF185/00 Soother clip
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF185/00 Soother clip
Filie
16/01/2014
Deutschland
Geanu richtig
Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF185/00 Schnuller-Clip
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF185/00 Schnuller-Clip
Zagor Te-nej
08/09/2020
Sverige
Bekræftet køber
Bra produkt användarvänligt
Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.
Fordele
enkel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF185/00 Nappklämma
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF185/00 Nappklämma
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