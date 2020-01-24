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  • Fnugfjerner
  • Fnugfjerner
  • Fnugfjerner
  • Fnugfjerner
  • Fnugfjerner

Udgået

500 SeriesFnugfjerner

GC026/00

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Fnugfjerner
En god fnugfjerner kan redde hele din garderobe. Uanset om det er din kashmir trøje, frakke eller jakke, der er dækket af fnug kan du hurtigt og nemt fjerne dem med Philips fnugfjerner. Når du bruger dit tøj er det uundgåeligt at gnide i stoffet. Dette medfører at korte fibre begynder at bevæge sig og danne små kugler på overfladen af stoffet. De roterende knviblade på Philips fnugfjernen fanger effektivt disse fnug fra dit tøj og samler dem i en beholder. Endelig kan du redde dit elskede tøj!
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Kompatible produkter
EasySpeed Advanced

EasySpeed Advanced
Dampstrygejern

GC2673/80R1

Azur

Azur
Steam Iron

GC4905/40R1

EasySpeed Plus

EasySpeed Plus
Dampstrygejern

GC2145/20R1

EasySpeed Plus

EasySpeed Plus
Dampstrygejern

GC2145/24R1

Håndholdt tøjdamper

Håndholdt tøjdamper

GC299/40R1

Håndholdt tøjdamper

Håndholdt tøjdamper

GC300/20R1

Steam&Go

Steam&Go
Håndholdt tøjdamper

GC363/30R1

PerfectCare

PerfectCare
Dampstrygejern

GC3929/64R1

Azur Performer Plus

Azur Performer Plus
Dampstrygejern

GC4526/20R1

Azur

Azur
Dampstrygejern

GC4532/20R1

Giv dit gamle tøj nyt liv med det samme

Fnugfjerner

  • Fjerner fnug

  • Velegnet til alle materialer

  • 2 Philips AA-batterier medfølger

Stor knivoverflade, der dækker et stort område på én gang

Stor knivoverflade, der dækker et stort område på én gang

Den store knivoverflade sikrer, at et større område af tøjet dækkes på samme tid, og at der således kræves færre strøg for at få tøjet til at se nyt ud igen

Op til 8800 runder/min knivrotation til effektiv fjernelse

Op til 8800 runder/min knivrotation til effektiv fjernelse

Knivene roterer op til 8800 omgange/min. og giver en effektiv og hurtig fjernelse af fnug fra dit tøj

Fnugbeholderen er nem at fjerne og tømme

Fnugbeholderen er nem at fjerne og tømme

Beholderen, hvor det afpillede fnug opbevares, er nem at tage af og tømme.

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

24/01/2020

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Funcional

Boa relação qualidade preço O anterior funcionava perfeitamente mas partiu o contentor

Ulemper

Jvr0

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for série 500 GC026/00 Tira-borbotos

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for série 500 GC026/00 Tira-borbotos

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