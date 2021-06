Fnugfjerner

En god fnugfjerner kan redde hele din garderobe. Uanset om det er din kashmir trøje, frakke eller jakke, der er dækket af fnug kan du hurtigt og nemt fjerne dem med Philips fnugfjerner. Når du bruger dit tøj er det uundgåeligt at gnide i stoffet. Dette medfører at korte fibre begynder at bevæge sig og danne små kugler på overfladen af stoffet. De roterende knviblade på Philips fnugfjernen fanger effektivt disse fnug fra dit tøj og samler dem i en beholder. Endelig kan du redde dit elskede tøj!

